ليفربول يواجه عقوبة جديدة من يويفا

نواف السالم(صدى):

أعرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن استياؤه من أحداث وقعت في مباراة ليفربول على ملعب أنفيلد خلال الفوز 4-3 على سالزبورغ النمساوي في الجولة الثانية لدور المجموعات، يوم الأربعاء الماضي.

وكان الجمهور اقتح الملعب ما بين الشوطين ، وفي نهاية المباراة وهو ما قد يعرض النادي الإنجليزي لعقوبة .

واتهم اليويفا سالزبورغ أيضًا بعد أن ألقت جماهيره مقذوفات على أرضية ملعب أنفيلد.

وقد يواجه ليفربول عقوبة قدرها 5000 يورو (458 جنيهًا إسترلينيًا) بسبب اقتحام الملعب، لكن تلك لن تكون العقوبة الأولى على ليفربول من اليويفا في حال إقرارها.

إذ تم تغريم النادي 20 ألف يورو (17800 جنيه إسترليني) بعد أن ألقى عدد من جماهيره مقذوفات على حافلة مانشستر سيتي أثناء توجهها إلى أنفيلد في مباراة الفريقين في دور الثمانية مع وجود أضرار جسيمة للغاية، حيث تم استبدال الحافلة في طريق العودة لمانشستر.