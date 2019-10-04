أحلام توجه سؤال لياسمين صبري.. والأخيرة تؤكد رغبتها في الهجرة

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية جدلا من خلال إجابتها على عدد من الأسئلة عبر حسابها على ” انستجرام ” كما تلقت سؤالا من الفنانة أحلام الإماراتية.

وكشفت ” صبري ” في إجابتها عن أنها تنوي الهجرة خارج مصر في الوقت القريب.

ولفتت إلى أن أقرب الأماكن لقلبها ” لندن ” ، وفي سؤال آخر قالت: ” أكثر شيء أرغب بفعله عندما أصل لندن هو شرب الشاي مع البسكويت في مكان أحبه “.

وقالت الفنانة المصرية أنها ترى نفسها بمكان جميل مع أطفال جميلين بعد عشر سنوات، كما فضلت العائلة على الفن بإحدى الإجابات، هذا ما فسّره بعض متابعيها بأنها تعيش حالة حب.

ووجهت أحلام سؤال لياسمين قائلة ” هل أنت سعيدة وفخورة بنفسك؟ ” فأجابت عليها الفنانة المصرية واصفةً أحلام بالشخص المميز وبأنه لا يزال الطريق طويلاً.