بعد الهزيمة.. كمارا يعترف بالتقصير في تنفيذ تعليمات المدرب
قال لاعب الاتحاد هارون كمارا، اليوم الجمعة، إن الفريق بدأ بقوة لكنه فيما بعد تراجع حتى تلقت شباكه هدفين أمام الحزم.
وتابع اللاعب في تصريحاته عقب المباراة: كنا محتاجين الفوز مره ، ولكن ما نفذنا المطلوب من المدرب صحيح.
وأضاف: إن شاء الله نعوض في القادم ، لافتًا إلى مرور الفريق بفترة صعبة الأيام الماضية.
وانتهت مباراة الاتحاد والحزم بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، حيث يتواجد الاتحاد في المركز الخامس، بينما يحل الحزم في المركز الرابع.
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