بعد الهزيمة.. كمارا يعترف بالتقصير في تنفيذ تعليمات المدرب

ماجد محمد(صدى):

قال لاعب الاتحاد هارون كمارا، اليوم الجمعة، إن الفريق بدأ بقوة لكنه فيما بعد تراجع حتى تلقت شباكه هدفين أمام الحزم.

وتابع اللاعب في تصريحاته عقب المباراة: كنا محتاجين الفوز مره ، ولكن ما نفذنا المطلوب من المدرب صحيح.

وأضاف: إن شاء الله نعوض في القادم ، لافتًا إلى مرور الفريق بفترة صعبة الأيام الماضية.

وانتهت مباراة الاتحاد والحزم بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، حيث يتواجد الاتحاد في المركز الخامس، بينما يحل الحزم في المركز الرابع.