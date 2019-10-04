أغنية جديدة لسمية الخشاب تهاجم فيها أحمد سعد

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشّاب عن تحضيرها أغنية جديدة تُهاجم فيها الرجال.

وتقول كلمات الأغنية : ” ليك عين بتتكلم على مين على سيدك يحرم عليك قلبي وكمان سلام إيدك يرحم زمان ياللي على إيدي كبرتك بس الغلط عندي ده لأني عبرتك “.

وربط الجمهور بين كلمات الأغنية وخلافها مع زوجها أحمد سعد، إلا أنها نفت في تصريحات تلفزيونية ، قائلة: كلام هذه الأغنية قوي وجاءت لي بالصدفة ولم أربطها بأحداث المرحلة التي عشتها في الفترة الماضية “.

وأوضحت الخشاب: ” ممكن البعض يعتبر الأغنية موجهة إليه ولكن ليس بيننا سوى كل خير علاقتنا ببعض طيبة وخلافاتنا انتهت هو بيتمنالي الخير وأنا أتمنى له التوفيق في حياته ومن الجيد أن يكون هناك حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معهم أو لم تستطع أن تُكمل حياتك معهم ويبقى الود والسلام “.