خالد النمر يُشجع على زواج المسنين تحفيزًا للقلب (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

شجّع الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على زواج ” كبار السن ” ، مؤكدًا أنه يحفز محفّز نشاط القلب.

وأشار إلى أن كبار السن يحتاجون الجانب الاجتماعي من الزواج ومشاركة عاطفية ونفسية، مؤكدًا أن الزواج أبسط حق من حقوق الإنسان.

وقال «النمر»، إن توفر المعلومة الصحيحة يُموت الشائعات الطبية، والتوعية يجب تبدأ منذ الطفولة، ومسؤولية هذه التوعية تتوزع بالتساوي بين الأسرة ومناهج التعليم، والجهات الصحية الرسمية.