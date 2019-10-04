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الحزم يُحرج الاتحاد بثنائية صاعقة

الحزم يُحرج الاتحاد بثنائية صاعقة
ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الحزم في مواصلة تفجير المفاجأت في دوري المحترفين لهذا الموسم بعد تحقيق فوز ثمين على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وأحرز هدف الاتحاد في الدقيقة 6 اللاعب هارون كامارا، بينما تقدم للحزم اللاعب فاغنر إيروني دابونتي في نهاية الشوط الأول، وأحرز إدريس فتوحي هدف التقدم في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة يحل الاتحاد في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، ويحل الحزم في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 4 ساعات

نجح نادي الحزم في مواصلة تفجير المفاجأت في دوري المحترفين لهذا الموسم بعد تحقيق فوز ثمين على الاتحاد بهدفين مقابل هدف. ومن قبلها فاز علي النصر 1 صفر ايضا واعتبر الحزم الحصان الاسود لبطولة الدوري

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