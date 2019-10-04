الحزم يُحرج الاتحاد بثنائية صاعقة

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الحزم في مواصلة تفجير المفاجأت في دوري المحترفين لهذا الموسم بعد تحقيق فوز ثمين على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وأحرز هدف الاتحاد في الدقيقة 6 اللاعب هارون كامارا، بينما تقدم للحزم اللاعب فاغنر إيروني دابونتي في نهاية الشوط الأول، وأحرز إدريس فتوحي هدف التقدم في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة يحل الاتحاد في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، ويحل الحزم في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.