الحزم يُحرج الاتحاد بثنائية صاعقة
نجح نادي الحزم في مواصلة تفجير المفاجأت في دوري المحترفين لهذا الموسم بعد تحقيق فوز ثمين على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.
وأحرز هدف الاتحاد في الدقيقة 6 اللاعب هارون كامارا، بينما تقدم للحزم اللاعب فاغنر إيروني دابونتي في نهاية الشوط الأول، وأحرز إدريس فتوحي هدف التقدم في الدقيقة 83.
وبهذه النتيجة يحل الاتحاد في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، ويحل الحزم في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.
حزماوي[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 4 ساعات
نجح نادي الحزم في مواصلة تفجير المفاجأت في دوري المحترفين لهذا الموسم بعد تحقيق فوز ثمين على الاتحاد بهدفين مقابل هدف. ومن قبلها فاز علي النصر 1 صفر ايضا واعتبر الحزم الحصان الاسود لبطولة الدوري