260 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض، عن توفّر (260) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس.

وأوضحت، أن العمل سيكون لدى 8 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي :« تضاريس نجد، شركة دانة الأرياف، شركة الفؤادية للمقاولات، هوني مون، شركة كنتال الطبية والتجارية، ريبلز كيتوبي العربية السعودية للتموين، شركة خدمات الدعم التكاملية الواعدة، شركة الكفاءات العالية».

وأفادت بأن مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019م؛ وتستمر لمدة 5 أيام، ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي هنـــــــــــا .