السجن 654 عامًا لرجل وامرأة قتلا 20 سيدة وأطعما قلوبهن للكلاب

مكسيكو(صدى):

أصدر القضاء في المكسيك، اليوم الجمعة، حكمًا على سفاح وشريكته بالسجن 654 عامًا، بعد تعاونهما على قتل ما يصل إلى 20 سيدة وإطعام قلوبهن للكلاب.

وكانت السلطات ألقت القبض على الثنائي خوان كارلوس هرنانديز (38 عامًا) وباتريشيا مارتينيز (44 عامًا)، في أكتوبر من العام الماضي، بينما كانا يدفعان عربة أطفال محملة ببقايا بشرية.

وعثرت الشرطة على رفات العديد من السيدات في منزلهما وذُكر أنهما كانا يرميان قلوب ضحاياهما للكلاب.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إنه يُلقب الثنائي بـ “ وحوش إيكاتيبيك “ ، وهي المدينة التي شهدت جرائم الثنائي المروعة.

وكانت ” باتريشيا “ مسؤولة عن استدراج الضحايا اللواتي عادة ما كّن شابات، من خلال إقناعهن بالذهاب إلى منزلها لشراء بعض المنتجات مثل الجبن أو الملابس والعطور.

وبعد استدراجهن إلى المنزل يشرع الثنائي المتوحش في قتلهن وتقطيع أوصالهن، قبل إطعام قلوبهن للكلاب في طقس غريب لم يتضح سببه حتى الآن.

ومنذ 20 مايو الماضي، حكمت المحكمة المكسيكية على الثنائي بـ 8 أحكام، ليبلغ مجموع العقوبة 654 عامًا مع الحكم الأخير البالغ 40 عامًا.