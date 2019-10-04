الهلال يعلن نبأ صادم بشأن كنو والمعيوف

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة عن حاجة الثنائي عبدالله المعيوف ومحمد كنو إلى السفر إلى إسبانيا.

ويبدو أن إصابة الثنائي ستحتاج إلى وقت كبير للشفاء منها ؛ حيث يأتي السفر إلى إسبانيا يأتي على خلفية إجراء فحوصات واسعة.

وتعرض تثنائي الفريق الأزرق للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على مضيفه السد القطري 4-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي في الدوحة.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة كنو على مستوى الحوض بينما شخصت إصابة المعيوف بإلتواء في القدم، وحدد موعد عودتهما باستجابتهما للعلاج.