الهلال يعلن نبأ صادم بشأن كنو والمعيوف
أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة عن حاجة الثنائي عبدالله المعيوف ومحمد كنو إلى السفر إلى إسبانيا.
ويبدو أن إصابة الثنائي ستحتاج إلى وقت كبير للشفاء منها ؛ حيث يأتي السفر إلى إسبانيا يأتي على خلفية إجراء فحوصات واسعة.
وتعرض تثنائي الفريق الأزرق للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على مضيفه السد القطري 4-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي في الدوحة.
وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة كنو على مستوى الحوض بينما شخصت إصابة المعيوف بإلتواء في القدم، وحدد موعد عودتهما باستجابتهما للعلاج.
اترك تعليقاً