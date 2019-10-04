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بعد قرار سكن المرأة فندقيًا دون محرم.. الحكير: سيزيد نسب الإشغال (فيديو)

بعد قرار سكن المرأة فندقيًا دون محرم.. الحكير: سيزيد نسب الإشغال (فيديو)
نايف السالم(صدى):

علّق تركي الحكير، عضو لجنة الإيواء السعودية، على قرار سكن المرأة دون محرم في مراكز الإيواء السياحي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ياهلا»، أنه في السابق كان لا يُسمح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم، لكن مع تغير الحياة كان لابد أن نواكب هذا التغيير.

وأضاف « الحكير » ،أن القرار سيزيد من نسبة الإشغال بالقطاع الفندقي، ويسهل عمل المرأة وحصولها على السكن المناسب واللائق بها.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 83834 ] نشر منذ 3 ساعات

حسبنا الله ونعم الوكيل ..

.. هذي من درجات الانحدار الى الهاويه اللي مالها قاعه ..

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