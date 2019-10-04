بعد قرار دخول النساء في العمل العسكري.. الشهري: هناك أعمال لن تقوم بها (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

فنّد العميد ركن حسن الشهري مدير مركز عمليات الدفاع الوطني سابقًا، قرار وزارة الدفاع بفتح باب القبول والتقديم للنساء للدخول في مجال العمل العسكري.

وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ياهلا»، إن القرار يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 وتمكين المرأة وإعادة هيكلة قوة عناصر الدولة وقوى الأمن الوطني.

وأشار إلى أن المرأة أثبتت تواجدها في جميع الحقول التي عملت فيها، وجودها في القوات المسلحة إضافة مهمة .

وعن أسباب اتخاذ القرار، أضاف: خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح، وهناك وظائف كثيرة تستطيع المرأة القيام بيها مثل الخدمات الطبية وهو الأمر الموجود منذ عهد الرسول.

وأفاد بأن المرأة لا يعيقها العمل في أي مجال، لكن هناك أعمال شاقة للغاية لا يقوم بها إلا الرجل كالتواجد في الصفوف الأمامية بالعمليات العسكرية.