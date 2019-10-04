بعد قرار دخول النساء في العمل العسكري.. الشهري: هناك أعمال لن تقوم بها (فيديو)
فنّد العميد ركن حسن الشهري مدير مركز عمليات الدفاع الوطني سابقًا، قرار وزارة الدفاع بفتح باب القبول والتقديم للنساء للدخول في مجال العمل العسكري.
وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ياهلا»، إن القرار يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 وتمكين المرأة وإعادة هيكلة قوة عناصر الدولة وقوى الأمن الوطني.
وأشار إلى أن المرأة أثبتت تواجدها في جميع الحقول التي عملت فيها، وجودها في القوات المسلحة إضافة مهمة .
وعن أسباب اتخاذ القرار، أضاف: خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح، وهناك وظائف كثيرة تستطيع المرأة القيام بيها مثل الخدمات الطبية وهو الأمر الموجود منذ عهد الرسول.
وأفاد بأن المرأة لا يعيقها العمل في أي مجال، لكن هناك أعمال شاقة للغاية لا يقوم بها إلا الرجل كالتواجد في الصفوف الأمامية بالعمليات العسكرية.
#برنامج_ياهلا
مجندات في الجيش السعودي للمرة الأولى! ومدير مركز عمليات الدفاع الوطني يوضح الشروط pic.twitter.com/GMPSLZaSfa
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2019
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1617 ] نشر منذ 1 ساعة
واعدو من قوة يارب لمن نعد القوة لاني ارى مال ترون ودعاء خليلي ورسولي بدعائه اجعله بلد امن مطمئن ياتية الرزق من كل مكان استقرار من المؤسس وسعودية جديدة ترفض الغلو وتريد استقرار كبداية المؤسس تبدأ استقرار وسوف انشاءالله تبدأ استقرار همه حتى قمة جبل مايهزك ريح ٢٠٣٠🇸🇦😍
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1617 ] نشر منذ 19 دقيقة
وسبحان من لا يتغير ويغير نظرة امس ليس اليوم التراكم تعطين قوة وبعدها نظرة التغير قادم شعب اول والسير قادم بكلمة تغير بشرى عم قريب انشاءلله جبل له عزم الفساد الذي بدى فيه والقليل يحتضر انت شرارة جبل طويق لشعوب بدأت وشعوب تريد محاسبة ك سعودية العز نرى حولنا لله درك جبل طويق تكرة الفساد والشعوب تكرة الفساد قلب جبل طويق ينظر بقلب الشعوب 🇸🇦😍