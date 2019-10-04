شاهد.. خليجية تذبح عجلين صدقة على روح اللواء الفغم في مصر

نايف السالم(صدى):

أقبلت سيدة كويتية في مشهد أثار إعجاب الجميع على ذبح عجلين، كصدقة على الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم.

وانتشر فيديو للسيدة الكويتية التي تدعى أم مبارك على تويتر وهي تقوم بذبح عجلين في محافظة بني سويف المصرية.

وقامت السيدة بتوزيع اللحوم والصدقات على أهالي المحافظة، وذلك صدقة على روح اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي.

وقالت “ أم مبارك ” أنها قررت أن تذبح عجلين صدقة على روح اللواء الفغم، لتسعد والدته وأهله، مؤكدةً أن قلوبنا كلها معاكم، وأسأل الله القبول.

وتابعت: أهل المملكة العربية السعودية، أكن لكم كل تقدير واحترام وانتم على رأسي من فوق، ويا أهل الكرم ترا ولدكم ولدنا.