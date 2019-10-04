أداء ميسي يثير الحيرة.. لم يُحرز أهداف منذ 134 يومًا

نواف السالم(صدى):

يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فك الصيام التهديفي الذي يلاحقه منذ 134 يومًا، وذلك في مباراة إشبيلية الأحد في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ومنذ هدفه في نهائي كأس ملك إسبانيا في مرمى فالنسيا حيث خسر فريقه اللقب، لم يسجل ميسي أي هدف رفقة الفريق.

ولم يلعب ميسي سوى 4 لقاءات، ولم يكمل سوى لقاء وحيد كان أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال.

وساهمت الإصابة بالطبع في توقف ميسي عن التهديف.

ومنذ هدفه في مرمى الباراغواي رفقة منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا في دوري المجموعات من ضربة جزاء يوم 20 يونيو الماضي، وهو الهدف الوحيد الذي سجله في المسابقة، غاب النجم الأرجنتيني عن التسجيل في كل المسابقات.

وكانت أطول فترة فشل فيها ميسي في التسجيل رفقة برشلونة موسم 2006-2007 وكانت 146 يومًا، وفك صيامه بهاتريك في مرمى ريال مدريد في الكامب نو وهو الهاتريك الأول في مسيرته كلاعب.