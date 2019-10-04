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بالفيديو.. انبعاث دخان من أرض في حائل

بالفيديو.. انبعاث دخان من أرض في حائل
علي العنزي(صدى):

رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، انبعاث دخان كل دقيقتين من أسفل الأرض بدون سبب واضح، وذلك في حائل.

وظهر في مقطع الفيديو انبعاث دخان من الأرض كل دقيقتين، لتشبه الظاهرة انبعاث الدخان من البراكين.

وتوجهت الجهات المختصة إلى الموقع لمعرفة سبب الانفجارات وكشف أسباب تلك الظاهرة الغريبة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 83791 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يستر على عباده .. آمين ..

,, يمكن براكين تحت الارض ,,

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 24 دقيقة

يمكن غاز الميثان اوبركان خامد

[ عدد التعليقات: 83791 ] نشر منذ 20 دقيقة

ماذكرتوا في اي مكان من منطقة حايل ..

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