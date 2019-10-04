الموسيقى سكينةُ وإطمئنان

ورد عن العظيم أرسطو مقولة عن الموسيقى تعد بمثابة قانون لا يتغير فهو يقول ”

الموسيقى أسمى من ان تكون أداة للهو والسرور … فهي تطهير للنفوس وراحة للقلب ” وليس أرسطو فحسب من تحدث عن الموسيقى فالفيلسوف الألماني نيتشه: قال ” الحياة من غير موسيقى غلطه كبيرة “.

والفيلسوف اليوناني افلاطون: أبدع حين قال ” الموسيقى تعطي روحاً للكون اجنحه للعقل ورحلات مجانيه للخيال ” وعالم الفيزياء اينشتاين كانت لديه أمنية عبر عنها بقولهِ “لو لم أكن فيزيائياً لكنت موسيقي الموسيقى أحلام يقضتي أرى الحياة من خلالها ” ، هذه أقوال العظماء الذين كانت تمثل لهم الموسيقى الحياة والجمال والروحانية والسلام الذي لا ينضب ، عندما كانت مجتمعاتنا العربية تُقدر الفنون وتركض خلف الحفلات الموسيقية كانت مطمئنة لا تعرف العنف ولا التشدد فكل بقعةِ من أرضها تشدو بصوت الجمال وتحتضن فرقةِ موسيقية تتراقص على أنغامها الأرواح قبل الأجساد فالقاهرة تنام على ايقاعات أم كلثوم والرياض تصحو على أنغام طلال ومعاصريه من الفنانين القدامى وبيروت يسحرها صوت فيروز وهلم جرا ، لكن مالذي حدث وتغير بعد تلك السنوات المفعمة بالحب والإبداع فكل شيء قد تغير فبدل الموسيقى حلت الأناشيد الجهادية و أخذت الذائقة البشرية فالتدهور وارتفع صوت التكفير والتحريم وخلت الأندية من الروائع الموسيقية ليحل محلها الوعظ ومظاهر التشدد والانغلاق الفكري ، أُصيبت المجتمعات بالجفاف العاطفي والتصحر ونال منها الخوف لدرجة أن جيلاً بأكمله تربى على قصص العذاب ونشأ خائفاً غير مُدركاً لحقيقة أن الله كتب على نفسهِ الرحمة والمغفرة ولم يكتب على نفسه العذاب وشقاء الإنسان ، مجتمعنا ليس استثناءً من تلك الكارثة فهو من جملة المجتمعات التي اختطفتها الصحوةبل من أكثرها تأثراً بذلك المرض الذي بدأ ينحسر ويتلاشى شيئاً فشيئاً ، هناك من يقف ضد الموسيقى والفنون والسبب تأثره بآراء ترى حرمتها وضرورة رفضها وهذا حق لكن لماذا يُحرم مجتمع بأكمله من الفن والموسيقى إرضاءً لفئةِ معينة ، المعادلة تغيرت فاليوم ليس كالأمس والموسيقى ليست آلة تدمير بل هي حياة ما حلت بأرضِ إلا ونمت غصون الحب والجمال على جنباتها ، لكي تبقى الموسيقى وتتمدد يجب إشاعة جمالها في الفضاء ولا وسيلة أفضل من إقامة المعاهد والفعاليات الموسيقية فتلك وسائل حافظة للفن وناشرةُ له دون ضوضاءِ تُذكر ، نحتاج لأن يدرس أبنائنا الفن والموسيقى صغاراً ليطمئنوا كباراً نحتاج لمعاهد تُخرج فنانين يخلفون بيتفوهن وروائعة التي لا تعد ولا تُنسى .

من حق أنفسنا علينا بث الطمأنينة والسكينة فيها وإعطائها جرعة آمل كل صباح ومساء فبتاريخنا الفني الموسيقى ما يكفي من مضادات الطمأنينة والسلام التي لا يستغني عنها عقلُ سليم ، ربوا ابناءكم على السلام وغذوا أرواحهم بالموسيقى فهي الوجه الحقيقي للحياة والجمال فلولاها ما بكى العُشاق وصدحت الطيور بترانيم الحياة والسلام.