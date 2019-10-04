تعديلات في نظام تطبيق كود البناء.. إلزام المنفذ والمشرف بالتعويض عن العيوب

الرياض(صدى):

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي.

ووفقًا للقرار فقد ألزمت التعديلات المصمم والمنفذ والمشرف على تنفيذ البناء بتعويض المالك عن أي عيوب تظهر في البناء.

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار رقم (49) وتاريخ 18-1-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1403 وتاريخ 9-1-1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم 33202 وتاريخ 19-7-1440هـ، في شأن اقتراح اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تعديل بعض مواد نظام تطبيق كود البناء السعودي.

وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-4-1438هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1472)وتاريخ 12-8-1440هـ، والمذكرتين رقم (1630) وتاريخ 14-9-1440هـ، ورقم (2183) وتاريخ 21-12-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (150-41) وتاريخ 3-9-1440هـ، ورقم (194-50) وتاريخ 23-10-1440هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (424) وتاريخ 17-1-1441هـ.

يقرر الموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-4-1438هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: إضافة “ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة” إلى تعريف الجهات ذات العلاقة الوارد في المادة (الأولى).

ثانياً: إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الثامنة)، لتصبح المادة بالنص الآتي:

“1- علـى كل مـن المصمـم والمنـفـذ والمشـرف الالتـزام بتنـفيـذ الأعمــال المـوكــولـة إليـه وفق الكود.

2-يكون المصمـم المشـرف على تنفيذ البناء، والمنفذ، مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم كلي أو جزئي فيما أقيم من بناء، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته بما في ذلك العيوب الخفية، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك”.

ثالثاً: حذف عبارة “ وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساساً لإيصال الخدمات ” الواردة في عجز المادة (التاسعة)، لتصبح المادة بالنص الآتي: “ لا يجوز إشغال البناء إلاً بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح ” .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.