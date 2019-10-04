بعد أن أصبحت في مهب الريح.. إيران تصف انتفاضة العراق بـ«المؤامرة»

نايف السالم(صدى):

يبدو أن إيران تشعر أنها في مأزق بعد اندلاع التظاهرات الشعبية ضد تدخلاتهم في العراق ونشرهم للفساد في أذرع الدولة.

وخرجت إيران لتتباكي على ما يحدث في العراق، فيقول مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، إن الاحتجاجات المناهضة للأحزاب العراقية التي تدعمها إيران هي مؤامرة، زاعمًا أن إسرائيل تقف وراء تلك الاحتجاجات.

وخرج محتجون عراقيون في عدة مدن، الجمعة، لليوم الرابع على التوالي مطالبين بتوفير فرص العمل للعاطلين، وتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد.

وقال عبداللهيان في تغريدة على ” تويتر ” : ” الأيادي الأجنبية الخبيثة منذ سنوات تحاول زعزعة الاستقرار في العراق، وهذه المرة يحاولون بطريقة المطالب المدنية المشروعة زعزعة الأمن.

وأضاف عبداللهيان: بالنظر إلى المطالب المدنية للشعب، يقف الصهاينة ومؤيدو الإرهاب التكفيري وراء الأحداث الأخيرة في العراق.. سيتم إحباط هذه المؤامرة أيضًا.