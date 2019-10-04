الأهلي إلى المجمعة للقاء الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

توجهت بعثة الأهلي اليوم الجمعة إلى المجمعة استعدادا لمواجهة الفيحاء، مساء يوم غد السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى جانب أخر تغيب الرباعي ياسر المسيليم عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي، ومحمد المجحد بداعي الإصابة عن الأهلي.

ووقف مدرب الفريق الوطني صالح المحمدي علي الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي شهدها ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي عصر اليوم.

وتركزت على الجوانب التكتيكية لمختلف مراكز اللعب وقبل الختام خصص المدرب للاعبين تسديد الكرات الثابتة والمتحركة.