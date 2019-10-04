رجل يلقي بنفسه وطفليه من الطابق التاسع لطلب زوجته الطلاق
أقدم رجل روسي على الانتحار واصطحاب طفليه معه انتقامًا من زوجته التي طلبت الطلاق.
وألقى الرجل بنفسه هو وطفليه من الطابق التاسع؛ حيث أرسل صورة لهما إلى زوجته وهم على الشرفة.
وحاولت الزوجة التي تعمل طبيبة نفسيه اللحقا بهم ولكنها وصلت بعد أن فارق زوجها وأحد طفليها 18 شهرًا الحياة على الفور، بينما فارقت طفلتها أربع سنوات الحياة في المستشفى في وقت لاحق متأثرةً بجراحها.
ووصف مقرب من العائلة حالة إيرينا بأنها في ” صدمة عميقة بعد وفاة عائلتها، مبينًا أن زوجها الذي عمل في السكك الحديدية الروسية ” كان في حالة غيرة، بسبب العلاقة الجديدة لزوجته، وقبل تنفيذه للفاجعة كتب في مذكرة أنه يلقي اللوم على زوجته.
القرني،،،،،،،@،،،،عاقرهم😀😁[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 6 ساعات
كثرت الامراض النفسيه ماذنب اطفالهما
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83846 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ..