دعوى قضائية ضد آبل بعدما تسببت في شذوذ شخص

واشنطن(صدى):

تواجه شركة آبل، دعوى قضائية من روسي يُدعى رازوميلوف، مطالباً الشركة بإعطائه مبلغ مليون روبل على سبيل التعويض.

وأكد المدعي، أن تأثر نفسيًا ومجتمعيًا بشكل سيء بسبب تطبيق مخصص للمواعدة بين الرجال، متاح على هاتف آيفون، حيث تلقى الرجل 69 وحدة من العملة الافتراضية Gaycoin، وذلك بدلاً من عملة Bitcoin التي كان ينتظر وصولها إلى تطبيق محفظته الإلكترونية، على هاتف الآيفون الخاص به.

وكانت هذه الوحدات مصحوبة برسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية، تقول: لا تصدر حكمك بدون أن تجرب، ما دفعه إلى تجربة مواعدة رفقاء من نفس جنسه، وهو ما ادى إلى تورطه في علاقة مع صديق حميم، بعد شهرين فقط من تنزيل واستخدام التطبيق.

وأفادت المحامية سابيزهات جوسنييفا، أن موكلها يعاني من عدة أضرار ومخاطر، حيث أصبح يعاني من الحرج نتيجة لعلاقته مع حبيب الجديد، وتوترت العلاقة بينه وبين أسرته وعائلته، كما أن سمعته الأخلاقي قد تضررت ايضاً، نتيجة لنظرة المجتمع إليه.