خبراء ينصحون بعدم المبالغة في وضع كريم الأساس على هذه المنطقة

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التجميل ، لا شك في أنك تطبقين كريم الاساس على وجهك في معظم الأيام ، فهو يخفي الشوائب ويوحد لون البشرة. لكن ما لا تعرفينه هو أنه عليك تجنب وضع الكثير من هذا المستحضر على 3 مناطق من وجهك.

والسبب أن المبالغة في تطبيقه تؤدي إلى نتيجة عكسية وتساهم في إبراز اتساع المسام والبثور. وهذا ما يحدث عادة في حال وضعت الكثير منه على المنطقة المعروفة باسم المنطقة T اي التي تشمل الأنف وأعلاه وجانبيه.

فهذه المنطقة تتسم ببشرة دهنية حيث تفرز كمية كبيرة من الزهم. ولهذا لا تعتبر تغطيتها بطبقة سميكة من كريم الاساس حلا لإخفاء عيوبها.

وفي هذه الحالة ينصح بترطيب البشرة أولاً بكريم يحتوي على الماء لا الزيت. بعد ذلك يمكن تطبيق مستحضر الاساس. فهذه العملية تساهم في تضييق المسام وترطيب الوجه وتهيئته لاستقبال كريم الاساس.والأفضل تطبيق هذا المستحضر على مناطق ظهور الشوائب بواسطة الاصبع.