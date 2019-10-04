الرائد يزيد آلام الفتح بتعادل قاتل

نواف السالم(صدى):

زاد نادي الرائد آلام نظيره الفتح، مساء اليوم، بعد تعادله إيجابيًا معه في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز ماركو بيريز الهدف الأول في الدقيقة 29 مانحًا التقدم للرائد، فيما تعادل الفتح بعدها بـ5 دقائق بهدف أحرزه ميتشيل تي فريدي، وقبل نهاية الشوط الاول أحرز علي الزقعان هدف التقدم للفتح في الدقيقة 41.

ونجح الرائد في إدراك التعادل في الدقيقة 90+1 من ضربة جزاء، ليخرج بنقطة من المباراة التي كانت توشك على أن تنتهي ويخرج بدون نقاط.

ويظل الفتح في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، فيما يصبح الرائد في المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.