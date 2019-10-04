بالصور.. الهلال ينهي تدريباته للاتفاق بمشاركة غوميز

ماجد محمد(صدى):

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عصر اليوم تحضيراته الميدانية لمواجهة نظيره الاتفاق غدًا السبت.

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو، على النواحي التكتيكية، كما طبق عددا من الجمل الفنية عبر مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وفرض الجهاز الفني تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية، فيما شارك المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز بتدريبات الفريق الجماعية.

وشهدت التدريبات متابعة رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى الدمام؛ تأهبا لملاقاة مضيفه الاتفاق، في إطار الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما شهدت الجولة السادسة فوز الوحدة أمس الخميس على ضمك، ويلعب غدًا السبت كل من : الهلال ضد الاتفاق، الأهلي ضد الفيحاء، العدالة ضد الشباب، التعاون ضد أبها.