لجنة مكافحة التبغ ترفض قرار السماح بالشيشة
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، على تعارض مبادرات بعض الجهات مع مكافحة التدخين، مثل قرار السماح بالشيشة.
وأشارت اللجنة، إلى أن انتشار التدخين بالمملكة سيشكل عبئاً اقتصاديًا سيصل لـ480 مليار ريال خلال الفترة من 2018 -2030م.
وصرّحت لولوه الغامدي منسق العلاقات الدولية في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، بأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ هو أن يصل معدل انتشار استخدام التبغ الى 5% في عام 2030م.
وكشفت أن قلة الدراسات والمسوحات الخاصة باستخدام التبغ وفق المنهجية العلمية تعد من أبرز نقاط الضعف في مواجهة مكافحة التبغ.
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههه والله ماحد قداق خبر لكم الهم شي عندهم يرضون السائح
محمد[ عدد التعليقات: 3281 ] نشر منذ 2 ساعتين
الموضوع استهبال انتم ترفضون والبلدية تسمح !!!