أقضي على الوزن الزائد بملعقة واحدة يوميا من مزيج العسل والثوم

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التغذية ، الثوم الخام والعسل يمكن أن يكون مزيج فعال لانقاص الوزن ، حيث تم استخدام هذين المكونين منذ عصور لعلاج البرد وتقليل ضغط الدم وتحسين مستوى الكوليسترول. لكن الجديد أن هذا المزيج السحري يساعدك هذا تسهيل مهمة إنقاص الوزن.

وأشاروا أنه لتحضير هذا الخليط، خذي 3-4 فصوص من الثوم وقطعيها إلى قطع صغيرة. ثم تؤخذ ملعقة صغيرة من العسل في كوب صغير وتخلط مع الثوم المفروم. امزجي هذين العنصرين جيداً وتناوليه في الصباح الباكر على معدة فارغة. يمكنكِ أيضًا تحضير كمية وتخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام.

قد لا يبدو تناول مزيج العسل والثوم أمراً مُشهياً، لكنه مفيد للغاية إذا كانت خطتكِ هي التخلص من الدهون المختزنة في الجسم. تناول هذا المزيج على معدة فارغة لا يساعدكِ فقط على إنقاص وزنك بل إنه يحسن من صحتكِ بشكل عام.

يعمل مزيج العسل والثوم على تحسين الهضم ويزيل السموم من الجسم. يساعد هذا المزيج السحري على كبح الشهية وزيادة الهضم ، وهو أمر ضروري عند محاولة انقاص وزنه.