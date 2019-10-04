بالفيديو.. رضوى الشربيني تهاجم العريس المصري الشهير بـ « أبوتورتة »

القاهرة(صدى):

هاجمت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني ، العريس المصري مصطفى أحمد الشّهير في مصر بلقب مصطفى أبو تورتة، وجعلته موضع حلقتها الجديدة حيث لقّنته درسًا عن الرّجولة في التعامل مع المرأة.

وقالت رضوى الشربيني، خلال تقديمها برنامجها “هي وبس” : إنّ مصطفى أبو تورتة لم يتعلّم معنى الرجولة وأنّ الرجل معقود بكلمته مضيفًة: “محدش علمك معنى الرجولة محدش علمك ولا دينك علمك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، متعلمتش إن نهاية العلاقة لازم يكون فيها شرف وتكون بأدب وواضح إن محدش علمك عشان ماما مشيت ورا خالو الحقيقة إنت كنت عاوز تعملها فضيحة بجلاجل ولكن الله رفع ستره عنك”.

وأضافترضوى ، “بقيت أبو تورتة عبرة لمن تعتبر، وعرفت إن القوي فيه اللي أقوى منه، وكويس إن أنت عملت كده، كفاية إنك أخدت نصيبك مني ومن رجالة وبنات وشباب مصر والوطن العربي”.

وتابعت ، “أهو انت كنت عايز تقعدها في بيتها بفضيحة أهو أنت اللي اتفضحت ولو فيه بطة ماشية مش هترضى تبصلك”.