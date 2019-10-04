وظائف صحية وإدارية شاغرة في 3 مستشفيات

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، عددًا من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة؛ للعمل في مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى النعيرية العامة ومستشفى الأمير سلطان.

وأوضح أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية: « طبيب نائب جراحة وطبيب نائب طواري وطبيب نائب عناية مركزة، استشاري تخدير،

واستشاري باطنة، استشاري أطفال، طبيب نائب تخدير، مصمم جرافيك، أخصائي تثقيف صحي، مسؤول شؤون إعلام ».

واشترط أن يكون المتقدم من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة، وأن يكون سعودي الجنسية، ولائقًا صحيًّا، وحَسَن السيرة والأخلاق.

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل وشروط التقديم والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا .