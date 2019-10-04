إزالة إحداثات على مساحة (120000)م2 ببلدية خميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن البلدية أزالت خلال الأسبوع المنصرم إحداثات على مساحة (120000)م٢،

حيث عملت البلديات الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط خلال الفترة الماضية على تكثيف الجهود الرقابية الميدانية بالمحافظة لضبط التعديات والإحداثات وإزالتها بعدة مواقع وبمساحات مختلفة وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بما يحقق إنفاذ التوجيهات السامية الكريمة وتعاميم وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيهات إمارة منطقة عسير تحت إشراف أمانة منطقة عسير لإحتواء مشاكل التعديات والإحداثات

منذ بدايتها ومنع استفحالها والعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين ، هذا وقد دعت بلدية محافظة خميس مشيط أهالي المحافظة إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي إحداثات مشاهدة عن طريق خدمة ٩٤٠ حتى تتمكن البلدية من إزالة المخالفات أولا بأول وفق مانصت عليه الأنظمة والتعليمات.