بالصور .. ضبط منازل طينية تُخزن مواد غذائية بطريقة غير آدمية في الرياض

سعيد العجل(صدى):

شنت أمانة الرياض حملة ميدانية شكلت أحياء الديرة والبطحاء، بمشاركة الإدارة العامة لصحة البيئة وبلدية البطحاء ودوريات الأمانة وفرع وزارة العمل ووزارة التجارة، وبدعم من الحملة الأمنية للضبط الإداري.

ونجحت الحملة في رصد عدد كبير من المخالفات؛ حيث تم رصد منازل شعبية تم تحويلها لمستودعات تخزين مواد غذائية واستهلاكية وتجميل.

كما تم رصد عدد من الملاحظات؛ منها تشغيل عمالة بدون شهادات صحية، والتخزين بطريقة سيئة، والتكديس، وعدم تركيب مصائد حشرات، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وتراكم الأتربة على المواد الغذائية والأرفف، وانبعاث روائح كريهة، وتخزين المواد الغذائية مباشرة على الأرض، وعدم رفعها على رفوف، ووجود حشرات، وانعدام التكييف والتهوية، ووجود دورات مياه داخل المواقع، وكذلك استخدام تلك المستودعات المخالفة سكنًا للعمال، ورصد أسلاك كهربائية مكشوفة، ووجود تشققات في الأراضي والجدران والأسقف المستخدمة بالمواقع من الحديد والطين.

وشملت المخالفات وضْعُ وتخزين المواد الغذائية في أسطح تلك المنازل الشعبية تحت أشعة الشمس والأتربة، معرضة لأشعة الشمس.. كما تم العثور على مواد غذائية مجهولة وبدون بيانات.

وتم إغلاق المواقع المخالفة وعددها 14، والتحفظ وحجز المواد الغذائية من قِبَل بلدية البطحاء لحين المراجعة وإنهاء الإجراءات اللازمة، إضافة للمخالفات التي ضُبِطت من قِبَل وزارة العمل ووزارة التجارة حسب الاختصاص.