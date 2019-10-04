اصطحب مورينيو في جولة بجدة.. مرشد سياحي يثير الغضب بتيشيرت « أحتاج أهج »
فتح متابعون عبر ” تويتر ” النار على المرشد السياحي عمر حسين الذي ارتدى تيشيرت مدون عليه احتاج أهج خلال جولة مع المدرب العالمي مورينيو في جدة.
واعتبر المواطنون التعليق على التيشيرت أنه إشارة لرغبته في الهرب أو الهجرة.
وأثارت الصورة استياء الآلاف من المغردين نظراً لما تمثله من ضررٍ تجاه السياحة في المملكة حيث يعد أمراً منافياً للأهداف العامة المتمثلة في الدعاية للبلاد ومزاراتها السياحية والتسويق لها.
وعلق الإعلامي بندر عطيف: ذا البداية عُنونت بعبارة احتاج_اهج على قميص مرشد سياحي في جولة مورينيو فهذا خطأ جسيم وحتمًا سيكون تبريره ضعيف نحتاج لإبراز هويتنا الثقافية وموروثنا التاريخي وانتمائنا لحضارة آباءنا وأجدادنا.. تصحيح الخطأ والاستفادة منه يمنع تكراره ويرفع من جودة أداء المرشدين السياحيين.
وغرد بدر السعيد الكاتب والناقد الرياضي ” موروثنا وهويتنا هي أهم مكونات ثقافتنا فحافظوا عليها من العبث يا كرام .. ومن قال احتاج_اهج امنحوه ما يريد ثم الحقوا به كل أشباهه فالشهرة وحدها لا تكفي لأن تكون سبباً لمنح التافهين مساحة من الاهتمام والمزيد من الفرص ..! وتأكدوا أن تقدمنا يتطلب إبعاد كل ما يشوه ثقافتنا وهويتنا “.
الريان الرين بو شضو[ عدد التعليقات: 1826 ] نشر منذ 6 ساعات
احتاج اهج
احتاج اهاجر
احتاج اتعلم
احتاج بيت
احتاج اكون مهم زي (تركي ال شيخ)
احتاج مفتي اااافتي لنفسي فقط ولا احتاج مفتي لي
احتاج اكتب رحلتي … باااختصار
والله اني يوم اشوف المنافق …. ما ستريح
وانه ابغض عندي امن .. . المدير الامعه
المنافق .. والكذوب .. الربادي ..والشحيح
كان ما منهم مضره ما منهم منفعه .. والغرور .. وكبرت النفس .. راعيها يطيح
ويحسبه في مضله وهو في مدرعه..لو رصيده بالملايين .. ولسانه فصيح ما تساوي قيمة الخاتم الي باصبعه
ان حداك الوقت يمه ..ياويحك منه ويح
رائد[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 6 ساعات
الورع هذا عليه طلعات ماهي حلوة
و مازال الأعلام متمسكين فيه
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 5 ساعات
ابك كمان أنا ابك أبا … وأنت تبا وكلنا يبا.. وما كل ما يباه الماخوذ يدركه…
تأتي المنايا والنفس بالدنيا لاهيتاً..
وما يدري الإنسان أن الموت أقرب اليه من شرك نعله…فلعه بفراش داره ممسيه أو مصبحهو..
وش رايكم بشعر دفتر..؟
محمد[ عدد التعليقات: 3281 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصله يمني. مدري ليه الواحد يزعل اذا قال اصل الاب والجد عادي ترا