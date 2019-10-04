اصطحب مورينيو في جولة بجدة.. مرشد سياحي يثير الغضب بتيشيرت « أحتاج أهج »

ماجد محمد(صدى):

فتح متابعون عبر ” تويتر ” النار على المرشد السياحي عمر حسين الذي ارتدى تيشيرت مدون عليه احتاج أهج خلال جولة مع المدرب العالمي مورينيو في جدة.

واعتبر المواطنون التعليق على التيشيرت أنه إشارة لرغبته في الهرب أو الهجرة.

وأثارت الصورة استياء الآلاف من المغردين نظراً لما تمثله من ضررٍ تجاه السياحة في المملكة حيث يعد أمراً منافياً للأهداف العامة المتمثلة في الدعاية للبلاد ومزاراتها السياحية والتسويق لها.

وعلق الإعلامي بندر عطيف: ذا البداية عُنونت بعبارة احتاج_اهج على قميص مرشد سياحي في جولة مورينيو فهذا خطأ جسيم وحتمًا سيكون تبريره ضعيف نحتاج لإبراز هويتنا الثقافية وموروثنا التاريخي وانتمائنا لحضارة آباءنا وأجدادنا.. تصحيح الخطأ والاستفادة منه يمنع تكراره ويرفع من جودة أداء المرشدين السياحيين.

وغرد بدر السعيد الكاتب والناقد الرياضي ” موروثنا وهويتنا هي أهم مكونات ثقافتنا فحافظوا عليها من العبث يا كرام .. ومن قال احتاج_اهج امنحوه ما يريد ثم الحقوا به كل أشباهه فالشهرة وحدها لا تكفي لأن تكون سبباً لمنح التافهين مساحة من الاهتمام والمزيد من الفرص ..! وتأكدوا أن تقدمنا يتطلب إبعاد كل ما يشوه ثقافتنا وهويتنا “.