بالفيديو.. متضررة بسبب خطأ طبي في زراعة الاسنان تروي مأساتها

عادل الحربي(صدى):

استعرض برنامج ” سيدتي ” في إحدى حلقاته ، الأضرار التي يتعرض لها المواطنون داخل المراكز المختصة بعلاج وزراعة الأسنان .

حيث استضاف البرنامج إحدى المواطنات متضرره بسبب خطأ طبي في زراعة الاسنان ، وقالت ، المركز الطبي الذي تضررت به صاحبه سعودي ومع ذلك ما تحدث معي ولا أهمه تعرضي للتضرر داخل مركزه ، وتقدمت بشكوى لوزارة الصحة وظلت الشكوى بالوزارة سبعة اشهر حتى تم إحالتها للهيئة الشرعية .

وتابعت ، لو فضلت أتكلم عن مشكلتي طوال حلقة البرنامج ما راح أكفي للتعبير عن معاناتي وتعبي النفسي والمعنوي .

ومن جانبها قالت الدكتورة أروى السيد استشاري جراحة اللثة وزراعة الاسنان في تعليقها على الواقعة ، في حالة تقدم المريض بشكوى ضد طبيب بسبب زراعة خاطئة للأسنان يتم تسوية الخلاف ويتكفل الطبيب بتكاليف الإصلاح ولكن هذا في حالة الضرر في سن أو سنين .

وأضافت الدكتورة ، لكن في حالة نجوى قام الطبيب بخلع جميع أسنانها رغم أن سنها 32 عاماً فقط ، وهذا شئ صدمني فإننا لا نقدم على خلع سن سوى بعد التأكد من عدم علاجه ويكون السن معدوم ونقوم مكانه بزراعة فورية ، ونضع أشياء للحفاظ على السن .

د. أروى السيد: استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان:

في حالة تقدم المريض بشكوى ضد طبيب بسبب زراعة خاطئة للأسنان يتم تسوية الخلاف ويتكفل الطبيب بتكاليف الإصلاح@drarwa1#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/dLEqv5rKkA — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 4, 2019