دراسة تحذر من المبالغة في ممارسة الرياضة في هذه الحالة

أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة صحية جديدة ، أن ممارسة الرياضة باعتدال تحافظ على صحة الجسم، وتعمل على تقوية مفصل الركبة.

وقالت الدراسة ، ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل نحو 150 دقيقة أسبوعيًا، كما تتضمن الرياضات المناسبة لمفصل الركبة المشي وركوب الدراجات الهوائية، على عكس الرياضات، التي تتطلب تغيير الاتجاه بسرعة كرياضات الكرة.

وحذرت الدراسة من المبالغة في ممارسة الرياضة، حيث تأتي بنتائج عكسية وتتسبب في الإصابة بقطع في الأربطة أو أضرار بما يعرف “بالهِلالَة المفصلية”، ما يمهد الطريق للإصابة بالتهاب المفصل التنكسي (الفُصال العظمي).