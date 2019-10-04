احذري.. مرض جلدي يهاجم طفلة بعد تقبيلها على وجهها

أميرة خالد(صدى):

حذر تقرير في صحيفة ” ذا ميرور” من خطورة تقبيل الأطفال على وجوههم .

وسلطت الصحيفة الضوء على قضية طفلة تدعى كايلا ميريت عانت من مرض جلدي بسبب قبلة على وجهها.

وقام أحد أقارب الطفلة بتقبيلها فيما كان يعاني من نمو الهربس على إحدى شفتيه.

وفوجئ والدا الطفلة كونور ميريت وبروغين توماس بعد ذلك بتهيج بشرتها بشكل غريب، ما ترافقمع شعورها بالألم.

واعتقد الجميع أنها تعاني من التهاب السحايا، إلا أن الفحوصات الطبية أظهرت أنها مصابة بنوع من الإكزيما الناتج عن عدوى هربس.

وعادة ما تصيب هذه العدوى الأطفال الصغار والرضع. ولهذا نصح الباحثون بضرورة التوقف عن تقبيل الصغار على وجوههم.