مبابي يعاني من الإصابة القديمة

ماجد محمد(صدى):

تلقى نادي باريس سان جيرمان، مفاجأة بإصابة لاعبه كيليان مبابي مرة أخرى، إذ أعلن المدير الفني للفريق توماس توخيل أن مبابي يعاني من مشكلة في الفخذ.

وأكد توخيل، أن مبابي سيغيب عن مواجهة الفريق على ملعبه أمام أنجيه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم غدًا السبت.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: لن يتمكن من اللعب غدًا، مضيفًا: ليست انتكاسة، ربما تكون رد فعل لتمزق عضلي سابق في الفخذ، هذا الشعور يحد من حركته ويؤثر على طريقة لعبه.

وتابع: إنه رد فعل طبيعي من الجسد لحصص التدريب وخوض المباريات، مع العلاج لبضعة أيام سيكون جاهزًا مرة أخرى، قائلًا: لا يشعر بألم لكنه أبلغني أنه لم يتعافَ تمامًا بعد.

يذكر أن مبابي كان قد غاب لمدة شهر بسبب إصابة في الفخذ وعاد بديلًا في الشوط الثاني في الفوز 1-0 على مستضيفه بوردو مطلع الأسبوع.