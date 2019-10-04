سيارة أودي الاختبارية الكهربائية الجديدة تظهر خلال أشهر

أميرة خالد(صدى):

بدأت شركة أودي، في التشويق لسيارتها الكهربائية الجديد، إذ تعمل عليها الشركة حاليًا وستطرح خلال أشهر.

كما أن سيارة أودي الاختبارية ستكون أول مستخدم لقاعدة عجلات PPE، التي يتم تطويرها بمحرك كهربائي مثبت في الخلف ونظام دفع على العجلات الخلفية للطرازات الأدنى.

الجدير بالذكر أن السيارة الاختبارية الجديدة لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، ومن المقرر أن يتم طرح أول سيارات أودي الكهربائية التي ترتكز على قاعدة عجلات PPE للبيع في بداية العقد القادم.