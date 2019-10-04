شاهد..رجل يحاول مسك يد شمس الكويتية ويوترها

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية شمس جدلًا بظهورها في فيديو على هامش حفل أحيته في المملكة مؤخرًا؛ عندما حاول شخص مسك يدها.

وظهرت شمس فيه وهي تلقي التحية على الصحافيين فيما يقف إلى جانبها رجل لم يظهر وجهه بوضوح.

وحاول الرجل الامساك بيدها لكنها ابعدتها عنه بعد لحظات قليلة.

وبعد التقاط الصور لها فوجئ الجميع بإمساك الرجل بيدها مجدداً وخروجه برفقتها.

وأثار الفيديو الجدل وتساءل الكثيرون عن هوية الرجل معربين عن استهجانهم تصرفه.

ورأى آخرون أن الفنانة شعرت بالحرج والارتباك وأن هذا ظهر من خلال حركاتها.