طرق التعامل مع الأثار الجانبية لتطعيم طفلك

أميرة خالد(صدى):

يعاني عدد من الأطفال من ارتقاع درجة حرارتهم بعد خضوعهم للتطعيم وقد نجد أمهات لا يقدرن على التعامل مع هذا الأمر.

ومن الأعراض التي تظهر عقب التطعيم :ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، ألم مكان الحقن مصحوب باحمرار أو تورم، فقدان للشهية مع عدم الرغبة في شرب الحليب، البكاء المتكرر لبعض الأطفال، الشعور بالانزعاج والتهيج، رغبة زائدة في النوم أو الخمول مع عدم القدرة على اللعب، المشي أو الحركة بحيوية كالمعتاد.

ومن أهم النصائح للتعامل مع مشكلات التطعيم هي ضرورة إرضاع الطفل أو مده بالسوائل اللازمة مثل الماء أو العصائر الطازجة على أن تكون مناسبة لسنه.

والحرص على تهيئة أجواء هادئة ومريحة للطفل حتى يشعر بالراحة ولا يتأثر بشكل كبير بأعراض ما بعد التطعيم لأنه سيتعرض للانزعاج الشديد، الإحساس بالنعاس أو الألم.

كما يجب أن تتابعي درجة حرارة طفلك، باستخدام ميزان الحرارة بين الحين والأخر؛ للتثبت من درجة حرارة الجسم والتي تكون 37° درجة ونصف في معدلها الطبيعي.

في حال لاحظت زيادة الحرارة عن المستوى الطبيعي قومي مباشرة بتخفيف الملابس عن الطفل وامنحيه الكثير من السوائل إذا كان عمره أكثر من 6 أشهر أما في حال كان أقل فعليك بإرضاعه.

قد تصل درجة حرارة الطفل إلى 39 أو 40 درجة لذلك ستحتاجين شراب خافض للحرارة أو تحاميل لكن يفضل عدم استعمالها في حال كان طفلك يعاني من الإسهال أيضا. احرصي على استشارة الطبيب للحصول على التحاميل التي تتماشى مع سن ووزن الطفل .