شقيقا ناصر القصبي يحدثان ضجة.. أحدهما نسخة عنه (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شقيقي الفنان ناصر القصبي، ومعهما الفنان ناصر المالكي، ما أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور.

وأكد الجمهور أن أحدهما شديد الشبه بالفنان ناصر القصبي، معتبرين أنه نسخة عنه حتى بالصوت على عكس شقيقه الآخر.

وكانت قضية القصبي مع زميله عبدالله السدحان قد انتهت بالقضاء بأن يدفع صاحب الدعوى لزميله مبلغ 120 ألف ريال مقابل التنازل عن حصته، وأن يعيد السدحان إلى القصبي 3 سيارت ومعدات خاصة بالشركة وذلك بعد مرور 26 عاماً على شراكتهما الفنية.