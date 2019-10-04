بالفيديو.. ريان جيلر يكشف سر اختفائه.. ومشاعل الشحي تتضامن معه

أبو ظبي(صدى):

أوضح ريان جيلر، ناشط مواقع التواصل الشّهير، في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، سرّ غيابه عن جمهوره ومواقع التواصل الاجتماعيّ طوال الفترة الماضية، موضحًا أنّه مرّ بظروف صعبة.

وأعلن المراهق الشّهير عبر الفيديو أنّه سيعود بقوّة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنّه تعاقد مع شركة إنتاج جديدة وسيقدّم من خلالها عملاً غنائيًا جديدًا سيكون من كلماته وألحانه.

وأوضح أنّ كثرة التساؤلات التي كان يقابلها في الفترة الماضية ومن المارّة في الشّوارع حول عدم ظهوره تسبّب له في تعب نفسيّ، مفجرًا مفاجأة قائلًا: “تعالجت لدى طبيب نفسي لأنني أحب الظهور وأضواء الشهرة وأحب الناس وبسبب كثرة هذه التراكمات لجأت لشيء المفروض شاب في سني ما يستخدمه”.

وتضامنت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي برسالة جاء فيها: “سلامتك ياريا، بالعكس مو بمرض الشهرة انت بعدك بعمر صغير وأي حد في مكانك راح يحب الشهرة كتير مثلي”