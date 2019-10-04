مصير « سيرا » على المحك

نواف السالم(صدى):

بات وضع التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لفريق الاتحاد على المحك، ومازال قرار إقالته مطروحا داخل أروقة الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال الكاتب والناقد الرياضي خليفة الملحم، في تصريحات تليفزيونية: « الاتحاد سيلعب المباراة القادمة على أرضه ووسط جماهيره في جدة، ولابد من استثمار ذلك وتحقيق النقاط الثلاث دون هفوة » .

وأكد الملحم أنه في حالة تعرض الاتحاد للهزيمة في المباراة القادمة أمام الحزم، قد يتم إقالة المدرب التشيلي.

ويحل الحزم ضيفا على فريق الاتحاد، في تمام الثامنة وعشر دقائق مساء اليوم الجمعة، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط، حيث خاض 5 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات وخسر مباراتين.