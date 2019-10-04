أبا الخيل يكشف موعد تطبيق ضوابط الحماية من التعديات في العمل (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

قال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل إنه سيتم تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل في 20 أكتوبر الجاري.

وأكد في مداخلة هاتفية لسيدتي على أن إقرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل ينطبق على السعوديين وغير السعوديين

وكان أصدر وزير العمل والتنمية والاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي،الأربعاء الماضي ، قراراً باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح أبا الخيل أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل إضافة إلى القضاء على التحرش والعنف في عالم العمل.

وأكد على أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش.

خالد أبا الخيل – المتحدث الرسمي لوزارة العمل:

قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل ينطبق على السعوديين وغير السعوديين#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/JUZnF5fyw3 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 4, 2019