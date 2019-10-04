أبرزها لا يصلح للطهي .. 5 خرافات عن زيت الزيتون

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التغذية ، إنه هناك العديد من الخرافات حول زيت الزيتون ، وهي في معظمها لا صحة لها، منها مثلا أنه لا يصلح للقلي، ما جعل العديدين يستخدمون زيت الزيتون في تتبيل السلطات وغيرها ما عدا الطهي، وهذا غير صحيح حيث يمكن تسخينه حتى 165-180، كما يمكن تسخين زيت الزيتون المكرر حتى 220 درجة، لذلك هو الأفضل للطهي.

والخرافة الأخرى حول طول أمد صلاحية زيت الزيتون ليست صحيحة، فزيت الزيتون يكون صالحًا حتى عامين فقط، كما أن تخزينه تحت أشعة الشمس مباشرة يغير من لونه وطعمه بصورة أسرع، أما زيت الزيتون البكر فيفقد نهكته بعد نصف عام تقريبًا.

أما الخرافة الثالثة، فهي أن زيت الزيتون يجب أن يكون طعمه مثل الزيتون، لكن ذلك ليس صحيحًا، لأن لزيت الزيتون نكهات مختلفة، وعلى الإنسان اختيار النكهة التي تعجبه.

والخرافة الرابعة، تقول إن زيت الزيتون يجب ألا يكون مُرًا، لكن وبالعكس زيت الزيتون، خاصة البكر منه، يحتوي على مواد مرة تمنح الطعام نكهات مميزة، وهي مواد جيدة لصحة الإنسان.

وهناك خرافة خامسة إلا أن انتشارها ليس كبيرًا، وبدأت منذ بدء استخدام زيت جوز الهند، وتقول إن زيت الزيتون غير صحي، وهذا حديث خاطئ تمامًا، فزيت الزيتون يعد من أقدم المواد الغذائية ويحتوي على مواد غذائية هامة للجسم، مثل فيتامين E الذي له آثاره الإيجابية على القلب والدورة الدموية.