صحفية تستفز الأمير هاري بتهكمها عليه

لندن(صدى):

شن الأمير هاري خلال الأيام الماضية حربًا على الصحافة البريطانية؛ وأثار هذا الأمر حيرة الجميع.

وقبل بيان الأمير هاري الغاضب استفزت صحفية تتبع شبكة سكاي نيوز تُدعى ريانون ميلز الأمير هاري بعدما طرحت سؤالًا غير مقرر خلال زيارته لمركز Mauwa الصحي في ملاوي الثلاثاء.

وتشير تقارير إلى أنه وبعد اختتام حديثه مع مسؤولي الصحة حول المركز، أسرعت ميلز إلى هاري وهو في طريقه إلى سيارته وشرعت في السؤال: “تلك المحادثة القصيرة، ما الذي تأمل أن تحققه من خلالها؟”، وأجاب الأمير البالغ من العمر 35 عامًا، الذي فاجأه السؤال بوضوح: “ماذا؟ اسأليهم”.

واستمرت الصحفية في التهكم على الأمير: “هل هذا هو السبب في أن تأتي وتتحدث إليهم؟”، وعند ذلك قام هاري بتوبيخها قائلًا: “ريانون، لا تتصرفي بهذا الشكل”.

بعد ذلك بساعات، أصدر هاري بيانًا انتقد فيه الصحافة البريطانية بسبب معاملتها لماركل وأكد أنه رفع دعوى ضد شركة “ديلي ميل” البريطانية لنشرها رسالة خاصة كتبتها ميغان إلى والدها بعد زواجها ودخولها إلى العائلة المالكة.