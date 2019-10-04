إرشادات هامة عليكِ الالتزام بها بعد الإجهاض

أميرة خالد(صدى):

قال أطباء ، إنه يحدث الإجهاض عندما ينفصل الجنين عن جدار الرحم، وينزل عبر المهبل في صورة كتل وإفرازات دامية، وكثيرًا ما تتعرض السيدات لهذه المشكلة في الثلث الأول من الحمل ، وبعد نزول الجنين، تشعر المرأة بعدد من الأعراض النفسية والعضوية .

ومن الآلام العضوية التي تتعرض لها المرأة بعد الإجهاض : ألم أسفل البطن ، ألم في الظهر ، آلام مختلفة في العظام ، هبوط في ضغط الدم ، شحوب في البشرة ، الأنيميا ، الشعور بالحزن ، البكاء ، الاكتئاب والعزلة الاجتماعية ، والنفور من العلاقة الحميمة.

وأضاف الأطباء ، تتأثر صحة المرأة كثيرًا بسبب التعرض للنزيف وفقدان الجنين، وكذلك عملية الإجهاض نفسها التي تخضع لها، ويحتاج رحمها إلى أسبوعين على الأقل، حتى يعود لوضعه وحجمه الطبيعي، بعد أن يتم التخلص من البقايا العالقة به، وحتى تسترد صحتها مرة أخرى، يجب عليها اتباع الإرشادات التالية: ” التخلص من الآلام – اتباع نظام غذائي صحي – ترطيب الجسم – الخلود للراحة – التخلص من اللبن ” .

كما تمر المرأة بحالة نفسية شديدة السوء بعد التعرض لتجربة فقد جنينها، حيث تشعر بالوحدة والاكتئاب، وأحيانًا يتملكها الشعور بالذنب، لأنها لم تتمكن من الحفاظ على جنينها، وحتى تجتاز تلك المرحلة عليها اتباع عدة خطوات، إلى جانب تلقيها الاهتمام والرعاية من قبل زوجها وعائلتها، ومنها: ” الحكي – ممارسة الأنشطة – العمل – الدعم النفسي ” .