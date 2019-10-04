السماح بإسكان المرأة بدون محرم في الفنادق بشروط
اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد الخطيب، السماح بإسكان المرأة بدون محرم في مرافق الإيواء السياحي.
وأوضح الخطيب في قراره، شروط تنفيذ القرار وهي: تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف « الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات » و إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.
ووفقًا لـ « عكاظ » ، فإن القرار تضمن عدم إسكان المرأة في مرافق الإيواء السياحي، حال عدم توفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.
كما قرر الخطيب، إلغاء شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5364 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والانحلال والاختلاط
اللهم من اراد نشر الفساد في مجتمعنا شل اطرافه وكف شره عنا
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1618 ] نشر منذ 5 ساعات
المراة اساس والنظام يعرف امي وأختي جبل طويق حلم بمكروة ولكن العزم والتوكل على الله سوف يعطيني والعالم كذلك ومن فسد قبل حكمي فسوف اتعامل معهم بلاد الحرمين الشريفين قوية تلهم لا جبل طويق ياصل الى بقوة نظرة من خادم الحرمين ابن يكره الفساد والغلو والفاسدين لشعب يحبه وسعدت ياجبل طويق والشباب يريد التجنيد ياجبل طويق وكلمة القائد جبل طويق حصانة الشعب بحصانتك وبلاد الحرمين 🇸🇦😍
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 4 ساعات
والله صار التركيز علي المراءة بشكل كبير جدا ومقلق لانعلم الي ماذا ستقودنا مثل هذه الاجراءات التي فرضت علينا بالقوه بداؤ بقيادة السياره ثم تتالت الخطوات تباعا والله يستر من القادم حتي المشايخ ضرب بارائهم عرض الحائط في مثل هذه المسائل الايخشون غضب الله علينا وعقابه والله كلما كانت الامه متمسكة بتعاليم الله زادها الله عزه وكرامة ورغد عيش وكلما تساهلو في شرع الله سلط الله عليهم الاعداء هذا حديث أبي سعيد رواه مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.اهلت في اامورالشرعية سلط الله عليها الاعداء واخيرا لاتنسو كلام رسولكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83846 ] نشر منذ 36 دقيقة
عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام ..
,, جزاك الله خير يااخ عبد الكريم .. لاهنت ياالحبيب لاهنت ..
فهد الشمري[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 52 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بسيط123[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 44 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله …الله يصلح الاحوال..