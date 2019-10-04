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شاهد.. هبوب عاصفة رملية في الإمارات

شاهد.. هبوب عاصفة رملية في الإمارات
أبوظبي(صدى):

شهدت الإمارات، اليوم الجمعة، عاصفة رملية ضخمة ظهرت جنوب كدرا في رأس الخيمة بالمنطقة الشرقية.

ونشر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، عددًا من مقاطع الفيديو يوثق لحظة هبوب العاصفة ظهر اليوم الجمعة.


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