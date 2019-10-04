نشر : منذ 8 ساعات 2٬336 2 عربية ودولية شاهد.. هبوب عاصفة رملية في الإمارات أبوظبي(صدى): شهدت الإمارات، اليوم الجمعة، عاصفة رملية ضخمة ظهرت جنوب كدرا في رأس الخيمة بالمنطقة الشرقية. ونشر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، عددًا من مقاطع الفيديو يوثق لحظة هبوب العاصفة ظهر اليوم الجمعة. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/10/كدرا-رأس_الخيمة-المركز_الوطني_للأرصاد-أمطار_الخير-هواة_الطقس-أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد.mp4 https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/10/كدرا-رأس_الخيمة-المركز_الوطني_للأرصاد-أمطار_الخير-هواة_الطقس-أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد-1.mp4 https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/10/كدرا-رأس_الخيمة-المركز_الوطني_للأرصاد-أمطار_الخير-هواة_الطقس-أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد-خليل_أهلي.mp4
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83846 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83846 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله ,,