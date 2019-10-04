البدر وفنان العرب بليلة حالمة في موسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

يشهد موسم الرياض الذي ينطلق في 15 أكتوبر ويستمر لمدة شهرين. وليلة حالمة تجمع مهندس الكلمة الأمير بدر بن عبدالمحسن بفنان العرب محمد عبده.

وثنائية الشاعر والمطرب قدمت للأغنية السعودية عددا من الأعمال الحاضرة في ذاكرة الفن السعودي، وتسكن الوجدان منذ أكثر من 5 عقود، مثل “صوتك يناديني، أرفض المسافة، أبعتذر، وين أحب الليلة، أنا حبيبي، الفجر البعيد، جمرة غضى، الرسايل، ردي سلامي، كل ما أقفيت” وغيرها من الأعمال الخالدة.

ويعتبر الأمير بدر بن عبدالمحسن أحد أعمدة صناعة الأغنية في السعودية، وهو واجهة ثقافية قدمت خدمة كبيرة للشعر المحكي وشعرائه في الخليج، وأحد الأسماء التي ساهمت في تجديد المفردة المغناة ونقلها إلى فضاء أرحب. ومع قصائده صار المتلقي ينظر إلى العاطفة والحب بشكل أعمق وأكثر تأثيراً في النفس.

ومن المتوقع أن تكون ليلة البدر والفنان محمد عبده في موسم الرياض واحدة من أجمل الليالي الطربية في السنوات الأخيرة.