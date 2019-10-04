3 ممرضين ينقذون حياة مقيم تعرض لحادث في أجازتهم الرسمية

عادل الحربي(صدى):

ساهَمَ وجود ثلاثة ممرضين وهم: (محمد الفريدي، وسعيد الصبحي، ووليد السريحي) من “صحة ينبع” ، بالصدفة على الطريق الساحلي الرابط بين ينبع البحر والهيئة الملكية، في إنقاذ شخص تعرّض لحادث دهس ، على طريق الهيئة الملكية الساحلي بينبع مساء أمس .

وقال شهود العيان ، إنه تصادف وقوع الحادث وتعرض المصاب نقص في الأوكسجين وحالته خطيرة ، وجود ثلاثةُ ممرضين يحملون حقائب إسعافات أولية؛ مما ساهم في التخفيف عن المصاب لحين وصول فِرَق من المركز الطبي بمستشفى الهيئة الملكية والهلال الأحمر ، بعدما كانت تباشر حادثًا آخر في طريق الشمال.

وبحسب شهود عيان؛ فإن الممرضين الثلاثة الذين كانوا يتمتعون بإجازتهم الرسمية، قاموا بإسعاف المقيم؛ مستعينين بالحقيبة الإسعافية التي كانت بحوزتهم، وخبراتهم التراكمية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وقد باشر الحادثَ فِرَقٌ من المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، إضافة إلى فِرَق من الهلال الأحمر السعودي، ونُقل المصاب إلى مستشفى الهيئة الملكية لتلقي العلاج.