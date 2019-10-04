مستشفى الدلم يطلق مبادرة الدكتور العثمان « الرابح الأكبر» لمحاربة السمنة

محمد السعران(صدى):

أعلن مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم عبر صفحته الرسمية في تويتر عن إطلاق مبادرة ” الرابح الأكبر” والتي تهدف إلى تحسين السلوك الغذائي و زيادة النشاط ،و توفير الخدمات الوقائية والعلاجية للمصابين بالسمنة.

و رافق هذه المناسبة توقيع اتفاقية شراكة مع رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم،الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الجدوع للمشاركة في دعم هذه المبادرة مجتمعياً،كعادة اللجنة دائماً في دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية الصحية،و ذلك يوم الخميس الموافق ٤-٢-١٤٤١ه.

و أعلن استشاري التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان صاحب الفكرة عن إطلاق مبادرة محاربة السمنة، خلال اجتماع سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى و مساعده لقطاع الإشراف مع مدراء مراكز الرعاية الأولية.

وعن مبادرة ( الرابح الأكبر) قال الدكتور العثمان: لاشك أن السمنة هي أساس معظم الأمراض المزمنة و من هنا انطلقت الفكرة لتكون المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، و نسعى إلى تبني وزارة الصحة للفكرة ، وتعميمها على كافة أرجاء المملكة عبر تقارير و إحصائيات سترفع للجهات المعنية عن أهم إنجازات الحملة المصاحبة للمبادرة.

و حول آلية العمل قال استشاري التغذية : سنعمل عبر فريق “تطوعي “يبدأ من استهداف مرضى السمنة الأكبر من عشرين عاما،انطلاقاً من مراكز الرعاية الأولية عبر اشتراطات صحية واضحة لعناصر الفريق، على أن يتم التواصل مع المستهدفين ، وعمل الفحوصات الروتينية و يتم بعدها تصميم برنامجي غذائي و سلوكي رياضي مع متابعة الحالة حتى الوصول للنائج المرجوة.

من جانبه أكد سعادة الدكتور الدخيني دعمه الكامل لتبني مستشفى الدلم هذه المبادرة و قال : نحن في المستشفى رحبنا بالفكرة و سندعم المبادرة بالجهد و تسخير كافة إمكانياتنا لإنجاح المبادرة التي تصب بالنهاية في مصلحة الصحة العامة للمواطنين وهذا من أهم اهداف أي منشأة صحية.

و أضاف أن هذه المبادرة تتناغم مع جملة من الأنظمة الستة لنموذج الرعاية الصحية الحديث في برامج التحول الوطني:

-الرعاية الوقائية

-رعاية الأمراض المزمنة

-الرعاية التلطيفية.