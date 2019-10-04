بالفيديو.. احتفالات صقور الجو السعودي باليوم الوطني تكشف العزة والشموح والقوة

محمد بن طحيطح(صدى):

شهدت مقاطع مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في احتفالات اليوم الوطني الـ89 بسماء العاصمة الرياض، انتشارًا واسعًا.

ويعتبر تناقل المقاطع بهذا الشكل، دليلًا علي العزة والشموخ والفخر والقوة والهيبة والأمن والأمان بعد الله لصقور الجو السعودي.

ولا يتردد الإعلام المعادي في التشكيك بقدرات المملكة مرارًا وتكرارًا، إلا أن المواقف تثبت دائمًا خبثهم ونيتهم للنيل من مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

وكانت القوات الجوية الملكية، قد شاركت في اليوم الوطني الـ89 قبل نحو أسبوعين، حيث تزينت سماء جدة والرياض بعروض بمشاركة فريق «الصقور السعودية» وطائرة التزود بالوقود MRTT و C130 و F15S و F15C والتورنيدو والتايفون.

واستمرت تلك العروض لمدة 3 أيام، بدأت الجمعة 20 سبتمبر في جدة، والسبت 21 سبتمبر في منطقة الخبر، والاثنين 23 سبتمبر«اليوم الوطني» بالعاصمة الرياض.